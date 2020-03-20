خبير ألماني: لن نشاهد كرة القدم فى العالم حتى 2021

كشف جوناس شميدت خبير ألماني في علم الفيروس ، عن حقيقة تعليق أنشطة كرة القدم حتى 2021 .





وقال شميدت لـ "NRD": "إ نه لا يتوقع عودة كرة القدم حتى 2021. ، لا أعتقد أنه علينا الحديث عن لعب كرة القدم في أبريل مرة أخرى.





وتابع ، ليس حتى خلف أبواب مغلقة، لأن هناك توقعا أن يتجمع الناس من أجل المشاهدة في منازلهم ، مضيفا ، أنه مقتنع بانها افضل طريقه لنبدأ للعب كرة القدم مرة أخرى فى العام المقبل .





واختتم الخبير الألماني ، تصريحاته ، انه لا يعتقد أنه من الواقعي التفكير في أن الموسم الحالي سوف يكتمل.





وتأجلت مسابقتا كوبا أمريكا يورو 2020 لتقام في صيف 2021، بينما لم يكشف بعد عن مستقبل أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها الصيف المقبل بعد.



