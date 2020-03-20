ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب في الثالثة والعشرين من عمره، إثر ادعائه الإصابة بفيروس "كورونا" في منشور قام بمشاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأخبر الشاب "مايكل لين براندين"، وهو من ولاية "تكساس" الأمريكية، المحققين أن كذبه وادعائه الإصابة بالفيروس كان جزءًا من "تجربة اجتماعية" تهدف إلى التأكيد على أنه لا يجب على الفرد تصديق كل ما يقرأه على الإنترنت.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأنه قد تم إبلاغ الضباط عدة مرات بشأن المنشور الذي شاركه "براندين"، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة.





وقام الشاب بتسليم نفسه إلى شرطة مقاطعة "تايلر" بـ"تكساس" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وحُددت كفالة لإطلاق سراحه قدرها ألف دولار.



