خبير يكشف حجم الخسائر المهولة للاقتصاد المصري بسبب كورونا

قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا في غاية الأهمية، منها منع التجمعات؛ لافتا أنها أثرت أيضا على عدد من القطاعات ومنها الطيران الذي يعتبر الأسوأ.





وأضاف عادل، خلال حلقة اليوم من «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه «مصطفى بكري»،: «الطيران تأثر بشكل كبير ونتمنى أن يشهد انتعاشة في الشهر المقبل، وحجم خسائره بلغت 2.5 مليار جنيه».





وأشار عادل، إلى أن قطاع السياحة يعتبر الأكثر تضررا وتبلغ خسائره شهريا مليار دولار؛ على الرغم من الانتعاشة الكبيرة التي لحقت به في الفترة ما قبل الكورونا.



