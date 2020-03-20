مقاهي ومحال فيصل تخالف قرار الحكومة.. فيديو

لم يلتزم عدد من أصحاب المقاهي والمحال، بقرارات الحكومة الخاصة بالإغلاق فى السابعة مساء، وفتحها فى السادسة صباحا، حتى 31 من مارس، احترازيا، لمواجهة فيروس كورونا.





ورصدت عدسة "صدى البلد" عددا من المقاهي والمحال التجارية والمطاعم التي لم تغلق في الوقت المحدد من مجلس الوزراء، وظلت تعمل مخالفة قرار الحكومة.





وأعلنت الحكومة غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020.



