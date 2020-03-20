بعد توقف الصحف الأردنية وعكاظ .. هل توقف مصر طباعة الجرائد الورقية

يواصل فيروس كورونا فرض ظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية ليمتد إلى أحد القطاعات التوعوية ضد الفيروس، ألا وهو قطاع الصحافة الورقية.





فأعلنت صحيفة عكاظ، السعودية، إيقاف نسختها الورقية مؤقتًا، بدءًا من بعد غد الأحد، على أن يستمر إصدار الصحيفة إلكترونيًا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت الصحيفة في بيان لها، اليوم الجمعة: “من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، وحرصا من "عكاظ"، فقد قررت إيقاف النسخة الورقية “مؤقتًا”، اعتبارًا من يوم الأحد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، وسيتواصل إصدار الصحيفة إلكترونيا (رقميًا وتقنيًا)، عبر موقعها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر، فيسبوك، سناب، إنستجرام، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية”.





وعقد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم الجمعة، بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.





ولفت وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة النظر في كلمة له في بداية المؤتمر الصحفي إلى ما قامت به المملكة من العديد من الإحترازات التي أسهمت ولله الحمد في تقليل أثر هذا الفيروس المنتشر عالميًا وعدم إنتشاره بشكل سريع، ، معربا عن أمله أن تساعد أن هذه الاحترازات في المستقبل على عدم الإنتشار السريع لهذا الفيروس.





التدابير التي اتخذتها صحيفة عكاظ السعودية، لم تكن الأولى، فقد قررت السلطات الأردنية، في إطار تدابيرها لمواجهة فيروس كورونا، وقف إصدار النسخ الورقية من الصحف. وقرر الأردن تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملًا، ومنع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص، منع التنقّل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة وتوقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، تعليق عمل وسائل النقل الجماعي.





تفصيلًا كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن أمجد عودة العضايلة بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن 12 قرارًا وافق عليها مجلس الوزراء الأردني لمنع انتشار فايروس "كورونا".





وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة: إن مجلس الوزراء الأردني أصدر 12 قرارًا لمحاصرة فايروس كورونا تتضمن تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني، عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى، تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملًا، وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتبّاع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين، منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص، منع التنقّل بين المحافظات، ووقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة. وأضاف: اشتملت القرارات كذلك على توقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى.





في السياق ذاته، قررت مجلة "بلاي بوي" وقف صدور نسختها الورقية بعد 66 عاما على أول عدد لها بعدما أرغم فيروس كورونا المستجد ناشرها إلى تسريع الانتقال إلى النسق الرقمي.









وقال الرئيس التنفيذي لمجلة "بلايبوي" بن كون إنه مع الصعوبات في إعداد المجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "نحن مضطرون إلى تسريع المحادثات التي كنا باشرنا داخليا" من أجل الانتقال إلى النسخ الرقمية بالكامل. وأضاف "قررنا أن يكون عدد ربيع العام 2020" الذي يصدر هذا الأسبوع "الأخير هذه السنة في الولايات المتحدة".



