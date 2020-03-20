مستقبل وطن المنيا يطلق حملات توعوية ووقائية لمواجهة أزمة كورونا

شكل حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.





حيث بدأت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، إطلاق فرق التطهير وحملات التعقيم ، بجميع مراكز المحافظة.





ففى مركز بنى مزار قامت الأمانة بحملة التحصين والتطهير ضد فيروس كورونا المستجد ، كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس، حيث تم تطهير وتعقيم شارع الجمهورية وبورسعيد وبعض الشوارع الجانبية ومركز الشرطة، بالإضافة إلى توزيع كمامات على عدد من المواطنين.، كما تم تكوين فرق من شباب الحزب، لتعقيم وتطهير الأماكن العامة.

وفى ابو قرقاص تم تعقيم وسائل المواصلات بكافة المواقف وكذلك توعية السائقين بضرورة وجود مواد التعقيم داخل السيارة ، كما تم تعقيم عدد من المساجد والكنائس بقريتى الكرم ومنهرى.





وفى مركز المنيا قامت أمانة التواصل الاجتماعى بتطهير وتعقيم عدد من المنازل كما ستقوم امانة الشباب بتوزيع المطبوعات التى تم توفيرها على المواطنين بالقرى.





اما فى ملوى قامت أمانة الحزب بتعقيم نقابة المعلمين ومقر الحزب وسيتم تعقيم دور العبادة والمدارس والمصالح الحكومية.





وفى مركز ملوى تم تعقيم مراكز الشباب ودور العبادة والكنائس وبعض المصالح الحكومية.





كما أطلقت أمانة الحزب بمركز مطاى حملة التعقيم والتطهير وذلك من خلال تطهير الكنائس والمساجد بقرى منبال وابو حسيبة وبردنوها ونشر بنرات للتوعية .





وفى مراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة تم تطهير دور العبادة وتوزيع نشرات لطرق الوقاية ومواجهة الفيروس ، وعمل بنرات للتوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا تصدرت مداخل ومخارج المجالس القروية والميادين العامة.





وفى سمالوط وبندر المنيا تم توفير جميع المستلزمات اللازمة لبدء عمليات التطهير والتعقيم وتجهيز فرق عمل من أمناء الشباب والعمل الجماهيرى وسيارات للمرور على جميع القرى بالمركز والبدء فى عمليات التطهير بجميع الاماكن الحيوية بالمدينة والمساجد والكنائس.



