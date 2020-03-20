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اقتصاد

سمير رؤوف يكشف تفاصيل ضخ بنكي الأهلي ومصر 3 مليارات جنيه بالبورصة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن إعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ قرابة 3 مليارات  ومائة مليون  جنيه بالبورصة خلال تعاملات الخميس جلسة نهاية الأسبوع وسماح هيئة الرقابة المالية لصندوق حماية المستثمرين لاستثمار 10% بعد خسارة كبيرة اقتربت من 200 مليار جنيه لرأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة قرارات صائبة وجاءت نتائجها خلال التعاملات.

وأشار خبير أسواق المال إلى خسارة الأسهم قرابة 70% من قيمة رأس المال للشركات بعد أزمة كورونا التي دفعت مؤشرات الأسواق المالية العالمية لانخفاضات متتالية.


وأوضح أن قرار البنكين الوطنيين  قرار صائب رغم تأخره وأن السيولة تخطت حاجز مليار جنيه في قيمه التداول وارتفع أحجام التداولات للأسهم القيادية للتجاري الدولي cib بقرابة 398 مليون جنيه تقريبا أي ما يعادل 35% من أحجام التداولات بشكل مضاربات حيث ارتفع من 51.20 جنيه إلي 61.03 أي 10 جنيهات في جلسة.


وتوقع رؤوف أداء إيجابيا للسوق الأسبوع المقبل مع تعافي أسواق المال العالمية وظهور مرتقب لعلاج كورونا في القريب العاجل.
 
وتابع قرار البنكين إيجابي بشكل مؤقت لكن كان الأفضل الشراء بشكل ليس مضاربات عنيفة وكان الأفضل الشراء للاستثمار حيث أن سيولة البنكين دخلت سهمين التجاري الدولي و هيرمس.
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