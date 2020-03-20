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أخبار البلد

مصدر للعدوى.. مطالبات بوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن استمرار طباعة الصحف الورقية، فى ظل تنامى فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، يمثل خطورة بالغة، وأحد عوامل نقل الفيروس، الذى ينتشر بشكل أوسع عن طريق ملامسة الأسطح، وهو ما يجعل الطباعة أمرا خطيرا، على العاملين بها، وأيضا على من يتداول تلك الصحف.

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وأشار «العدل» فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية، والأردن، وغيرها من الدول الأجنبية، مثل هولندا، لجأت كاجراء احترازى، لوقف طباعة بعض الصحف الورقية، وذلك وفقا لرؤية المسئولين عنها، حتى نهاية مارس الجارى، ضمن الاجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشى الفيروس.


ويرى «العدل» أن إصدار قرار من مجلس الوزراء، بوقف طباعة الصحف فى مصر، يعد أمرا مهما خلال الفترة القادمة، ولا يقل أهمية عن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، حفاظا على صحة المواطنين، وذلك نظرا لعدم إقدام أى مؤسسة صحفية، وبقرار داخلى، لوقف الطباعة، خوفا من تكبد المزيد من الخسائر، خاصة أن أغلب المؤسسات الصحفية، تعتمد على موارد البيع، وكذلك الاشتراكات، وهو ما يعنى، حال توقف الطباعة، فقدانها لتلك الموارد المالية.


وشدد «العدل» على ضرورة ايلاء أمر وقف طباعة الصحف، بشكل مؤقت، أهمية من جانب المؤسسات، وكذلك من جانب مجلس الوزراء، حتى وأن تطلب الأمر تعويض الحكومة تلك المؤسسات، عن الخسارة المتوقعة بسبب وقف الطباعة، وذلك ضمن جملة الأموال الطائلة، التى خصصتها الدولة لمكافحة هذا الفيروس.


ودعا «العدل» مجلس الوزراء، والمؤسسات الصحفية، والجهات المعنية، لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة المواطنين، والقضاء على ما يمكن أن يكون مصدرا خطيرا لنشر عدوى الاصابة بفيروس كورونا، وهو طباعة الصحف الورقية، على أن يكون ضمن الاجراءات الاحترازية، التى تتخذها الحكومة لمواجهة هذا الخطر، الذى تزول آثاره المدمرة، مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعنى أن يكون وقف الطباعة حتى نهاية مارس الجارى، أو حتى مرور الأسبوع الأول من أبريل المقبل.

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