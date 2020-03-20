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توك شو

بعد إهماله لسنوات.. اقتصادى: الشركات تسعى للاستثمار فى الصعيد

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى فعل الكثير للنهوض بالاقتصاد منذ 2016.


 جاء ذلك على تعليقا على  مبادرة الـ100 مليار  جنيه التى طرحها البنك لدعم الصناعة .

 

وتابع عادل خلال استضافته ببرنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، قائلا:" المفروض نقول له شكرا لكن الدولة ما زالت في حاجة لإصلاحات ضريبية وجمركية لتنشيط الصناعة، تخصيص الأراضى ومبادرة قوية لدعم القطاع الزراعى".

 

وعن تنمية الصعيد قال الخبير الاقتصادى، أن الصعيد ظل مهمل لأكثر من خمسين عام، ولكن الوضع تغير حيث الوضع ببناء أكبر محطات للكهرباء، إنشاء مدن جديدة، انشاء المناطق الحرة معقبا:" الشركات التى كانت تعزف عن الاستثمار فى الصعيد بتموت نفسها النهاردة عشان تاخد ارض وتعمل مشاريع".

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