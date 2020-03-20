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أخبار العالم

اتصالات وإنترنت مجاني.. الكويت تعلن إجراءات لتسهيل العزل الصحي

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:55 م
الكويت
الكويت
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أحمد محرم
قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قامت بتقديم خدمات وترددات إضافية لـ شركات الاتصال الثلاثه في البلاد على أن تقدم تلك الشركات لمشتركيها 5 (جيجا) إنترنت يوميا، بالإضافة للمكالمات المحلية بين الشبكات الثلاث مجانا ولمدة شهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي ل(التواصل الحكومي) عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة أن هذا الأمر سيبدأ اعتبارا من بعد غد الأحد وذلك كمبادرة ووقفة وطنية وتعاون ما بين هيئة الاتصالات وشركات الاتصالات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية داخل البلاد.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 159.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن، اليوم الجمعة، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الأربع من الفيروس وجميعهم مواطنون كويتيون.

وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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