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فن

حقيقة إصابة فضل شاكر بـ فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:00 م
فضل شاكر
فضل شاكر
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سعيد فراج
تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، أخبارًا مغلوطة حول إصابة الفنان فضل شاكر بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بسبب تفاعل البعض مع صورة له، معلقين: "الحجر الصحي اللي مش قادرين نتحمله أسبوعين .. فضل شاكر عم بعيشه من 6 سنين (ظلم)"، في إشارة منهم إلى العزلة التي يعيشها "فضل" بسبب تعاونه مع عناصر مسلحة في لبنان منذ عدة سنوات. 

التعليق الأخير جعل بعض من النشطاء يختلط عليه الأمر ويتفهم أن فضل شاكر أصيب بفيروس كورونا المستجد بسبب ذكر كلمة الحجر الصحي في التعليق، وهو أمر غير حقيقي. 

وتفاعل فضل شاكر مع متابعيه عبر انستجرام مؤخرًا، بنشر مقطع من أغنية "يا أمي" بالتزامن مع عيد الأم الذي يوافق غدًا السبت 21 مارس، وهو ما ينفي إصابته بـ كورونا. 

وكان الفنان فضل شاكر، طرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يا ترى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وقد حققت ما يقرب من 30 ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحها فقط.

فضل شاكر فيروس كورونا فضل شاكر فيروس كورونا
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