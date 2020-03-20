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أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 450 حالة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:00 م
ارتفاع وفيات فيروس
ارتفاع وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 450 حالة
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رحيم يسري
أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 78 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في فرنسا بسبب كورونا إلى 450 حالة وفاة.

بينما بلغ عدد المصابين في البلاد  12.612 حالة .

وفي وقت سابق أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك 1.5 مليون مختبر حول العالم لفحص إصابات فيروس كورونا.

ودعا مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضية لتقوية المناعة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

من جانبها قدرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم قد تخطى رقم 250 ألف مصاب.
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