ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 450 حالة

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 78 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.





وارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في فرنسا بسبب كورونا إلى 450 حالة وفاة.





بينما بلغ عدد المصابين في البلاد 12.612 حالة .





وفي وقت سابق أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك 1.5 مليون مختبر حول العالم لفحص إصابات فيروس كورونا.





ودعا مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضية لتقوية المناعة، وذلك ضمن إجراءات مواجهة كورونا.



