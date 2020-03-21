اليوم.. محاكمة 12 متهما بتزوير امتحانات الصف الأول الثانوي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 12 متهمًا بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمات "ش .م"، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، و"أ .م"، 21 عاما، طالبة، و"إ .س"، 22 عاما، طالبة، و"م .م"، 23 عاما، طالبة، و"ك .م"، 22 عاما، طالبة، و"آ .م"، 24 عاما، بدون عمل، و"س .س"، 20 عاما، طالبة، و"م .ج"، طالبة، بالاشتراك مع "ي .أ"، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، و"ع .ع"، 23 عاما، طالب، و"ع .م"، 17 عاما، طالب، و"ي .م"، 17 عاما، طالب.





قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين، حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى"، بأن اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



