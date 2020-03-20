محسن عادل: مصر تحتاج مبادرة تأهيل القوى العاملة.. فيديو

أكد الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي، أن مصر تحتاج مبادرة لتأهيل القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد المصري.





وقال عادل، في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أنه: "تخيل أنت فتحت كام بيت وحليت أزمة بعد وجود تخصصات معينة ومنها السباكة وغيرها".





وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر زادت الإنفاق على الصحة 25 مليار جنيه والتعليم 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري شبيه بعشرات الاقتصاد الموجود في العالم.









وأضاف الخبير الاقتصادي، أن حجم خسائر الاقتصاد الأمريكي من تراجع البورصة وصل لـ 12 ترليون دولار، لافتا إلى أن دولة الصين قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



