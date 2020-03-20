وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز

أصدرت مجموعة شركات عز العرب وكيل سيارات فولفو في مصر إجراءً احترازيًا باستدعاء عدد من الطرازات السويدية في السوق المحلي المصري لإصلاح مشكلة في نظام الفرامل الأوتوماتيكية AEB، حيث من المقرر استدعاء طرازات فولفو XC40 وXC60 وXC90.
وشددت الشركة على أن نظام الفرامل العادي يعمل بكفاءة وتميز، وأن استدعائها لتلك الموديلات هو استدعاء احترازي وفقًا لرغبة العملاء، فقد حددت فولفو مشكلة داخل نظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية - AEB - في الموديلات المذكورة إذ قد لا يعمل نظام الدعم هذا على النحو المقصود في حالات معينة وفي درجات حرارة معينة.
وهذا يعني أن نظام AEB قد لا يقوم بالفرملة الآلية للسيارة على النحو المنشود ولكن نظام الفرامل العادي في هذه السيارات لا يتأثر بالمشكلة.
وكيل فولفو مع محررة صدى البلد عزة عاطف
وأكد وكيل فولفو: "لم نسجل أي تقارير أو شكاوى في مصر،وأنه حتى الآن لم تصل إلينا تقارير عن حوادث أو إصابات شخصية مرتبطة بمشكلة فرامل الطوارئ، كما أن شركة ڤولڤو للسيارات أيضًا لم يصلها أية تقارير أو شكوى حول العالم".
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وأوضحت شركة ڤولڤو للسيارات أن استدعائها لبعض موديلات سياراتها حول العالم هو إجراء احترازي اختياري، وفقًا للأشخاص لتجنب أي مشاكل قد تحدث في المستقبل مع التأكيد على أن المشكلة ليس لها أي تأثير على عمل الفرامل العادية للسيارة ولم يتم تسجيل أي حوادث نتيجة لهذا الأمر ولكنه إجراءً وقائيًا لمنع حدوث أية مشكلات.
بينما لم يقتصر الأمر في العالم على الطرازات الثلاثة فقط التي تم الإعلان عنها في مصر بل يضاف إليها طرازات V60 وS60 وV90 وغيرهم.