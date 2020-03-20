وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز









وشددت الشركة على أن نظام الفرامل العادي يعمل بكفاءة وتميز، وأن استدعائها لتلك الموديلات هو استدعاء احترازي وفقًا لرغبة العملاء، فقد حددت فولفو مشكلة داخل نظام فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية - AEB - في الموديلات المذكورة إذ قد لا يعمل نظام الدعم هذا على النحو المقصود في حالات معينة وفي درجات حرارة معينة.





وهذا يعني أن نظام AEB قد لا يقوم بالفرملة الآلية للسيارة على النحو المنشود ولكن نظام الفرامل العادي في هذه السيارات لا يتأثر بالمشكلة.