ضبط تاجر مخدرات قبل ترويج 60 كيلو بانجو بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته 60 كيلو جراما من مخدر البانجو، قبل ترويجها علي عملائه بمراكز جنوب قنا.





تلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بتمكن قوة أمنية قادها العقيد سعيد عابد رئيس فرع البحث الجنائي بقوص، خلال مداهمة منزل محمد.س.ف ٤٠ سنه ومقيم بقرية شنهور ، من ضبط 25 لفافة بانجو تزن 60 كيلو جراما و 3 آلاف جنيه و جهاز تليفون محمول و فرد محلى الصنع.





وأقر المتهم أمام العميد أمين سند، رئيس المباحث، بحيازته للمضبوطات، بغرص الاتجار و التليفون المحمول للاتصال بعملائه، فتم إحالته للنيابه العامه، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المخدرات و حيازة سلاح نارى بدون ترخيص.







وكانت معلومات قد وردت لرئيس المباحث، بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته لكمية كبيره فى منزله واعتزامه ترويجها علي عملائه بمراكز"قنا،قوص،قفط"، فتم تقنين الإجراءات الأمنية و تشكيل قوة أمنية بمداهمة المنزل.