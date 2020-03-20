أمن دمياط يواصل حملاته لغلق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية

واصلت لليوم الثانى على التوالى أجهزة الأمن بدمياط على مستوى المحافظة شن حملاتها بغلق المحال التجارية والمقاهي ومصادرة للمخالفين وحظر الشيشة، وذلك لبدأ تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس لمواجهة كورونا.

وفي فارسكور قاد الحملة، كل من الرائد محمد المليجى رئيس مباحث مركز شرطة فارسكور، والقوة المرافقة له ، بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق برئاسة النقيب محمد الدسوقي ، وتم غلق المقاهى والمطاعم والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمواجهة كورونا.

أسفرت الحملة اليوم عن غلق جميع المقاهى والمطاعم والمحال التجارية بنطاق المركز ، يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ومن المفترض ان تستمر الحملات بشكل يومى لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجا عن القانون حرصا على أمن وسلامة المواطنين وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء.