"صوت الشعب" يطلق حملة "من الباب للباب" للتوعية بمخاطر "كورونا " في المحافظات

كلف المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب "صوت الشعب " الدكتور علي أحمد علي عضو الهيئة العليا وأمين البيئة بالحزب بتشكيل لجنة توعية على مستوي الجمهورية بالتعاون مع لجنة ادارة الازمات والكوارث بالحزب لتقديم إرشادات ونصائح لحث المواطنين على محاربة انتشار فيروس "كورونا " الوبائي المستجد والتي أطلق عليها "من الباب للباب " .





وقال الدكتور على أحمد علي عضو الهيئة العليا وأمين شؤون البيئة بحزب "صوت الشعب " أنه تم تشكيل اللجان بعد تكليف رئيس الحزب والتي تخضع لإشرافه مباشرة وتضم الأمين العام ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا وأمناء المحافظات وأمانة الإعلام .





وأضاف " الدكتور علي احمد علي في بيان للحزب اليوم، أن حملة التوعية بخطورة فيروس "كورونا " الوبائي والمساهمة في تنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن التجمعات وخطورتها على انتشار الوباء في الوقت الحالي ،تنفذ في حملة "صوت الشعب " على محاور ثلاثة ،الأول:ملصقات ولافتات في كل محافظات الجمهورية وحملات توعية وفق القواعد الصحية المعلنة من منظمة الصحة العالمية والمصرية عن "طرق الوقاية من انتشار العدوي "على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومنصات الحزب الإليكترونية وتقديم المساعدات من المطهرات وتعقيم بعض الأماكن في المحافظات وخاصة التي لا تصل إليها المساعدات بشكل مباشر وهي القرى والنجوع والمناطق الشعبية.





وأوضح " أمين البيئة بالحزب " أن المستشار احمد حسين البراوي أمر بتشكيل لجان في كل أمانات المحافظات تتكون من الأمين العام وأمين الشؤون الصحية وأمين شؤون البيئة وأمين الإعلام وأمين التثقيف بالمحافظة والمركز والوحدة الحزبية ،إذ يتم تشكيل لجان تحت إشرافهم لتنفيذ المحاور الثلاثة للحملة.



