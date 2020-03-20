العكارة وصلت 1000 %.. أسباب انقطاع مياه الشرب بالبحيرة اليومين الماضيين

تشهد معظم مراكز ومدن محافظة البحيرة انقطاع مياه الشرب نهائيا فى مناطق وضخ ضعيف فى مناطق أخرى وخاصة مركز ومدينة ايتاى البارود دمنهور وشبراخيت بسبب وجود عكارة بمياه ترعة الخندق والتى تعتبر فرع من نهر النيل بسبب مخلفات فيضان منخفض التنين الذي شهدته جميع محافظات مصر الأسبوع الماضي.





وفى البداية وجه محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود والمدحت الناقورى نائب المدينة اعتذارهم الشديد لأهالي مركز ومدينة ايتاى البارود بسبب انقطاع وضعف مياه الشرب لأسباب فنية خارجة عن إرادتهم مقدرين حجم المعاناة والصعوبات التي يواجهها الأهالى نتيجة انقطاع مياه الشرب بالمنازل وضعفها بمناطق أخرى وذلك فى ظل الظروف القاسية التى تشهدها البلاد.

وأوضحت القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود أن أسباب قطع المياه وبمعظم المحافظة خلال اليومين الماضيين نتيجة حدوث زيادة غير عادية لنسبة العكارة بترعة الخندق ناتجة عن كميات الأمطار والسيول بنهر النيل خلال النوة الماضية.

وأكدوا أن محطات المياه من المرافق الحيوية الهامة وان انقطاع المياه خارج عن إرادة الجميع وتتم المتابعة الدقيقة من غرف العمليات المشكلة على مدار الساعة لمتابعة الموقف مطالبين الاهالى التماس العذر والمساعدة في تجاوز الأزمة.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد العطار مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بايتاى البارود اسباب قطع مياه الشرب وضعفها بمدينة ايتاى البارود وقرى المركز خلال اليومين الماضيين بسبب زيادة غير عادية لنسبة العكارة بترعة الخندق الناتجة عن كميات الأمطار والسيول بنهر النيل خلال النوة الماضية.

واشار إلى أن نسبة العكارة الطبيعية في الترعة في حدود من 8 الى 10 % وبسبب مخلفات الفيضان وصلت أول أمس إلى 200% وامس وصلت إلى 1200%ثم انخفضت اليوم إلى 700 % مما تسبب فى تغيير لون مياه ترعة الخندق

وأوضح أنه في الوضع الطبيعي لتشغيل المحطات المياه يتم إضافة جرعات من الكلور والشبة وتعدي على المروقات والمرشحات وبذلك يتم إزالة العكارة من 8 إلى أقل من الواحد الصحيح وتصبح المياه صالحة للشرب وهنا يتم تشغيل محطة مياه الشرب بكامل طاقتها.

وأوضح مدير مياه إيتاى البارود بأنه لكى يتم إزالة نسبة العكارة التى وصلت إلى 1000% فى المحطة يتم تشتغل جزء صغير من طاقتها الإنتاجية لأن المياه العكرة تحتاج لوقت أكبر في المرفقات والمرشحات وتحتاج جرعات شبة أكثر وهنا يكون لها حدود مسموح بها وتحتاج لعمل عمليات غسيل للمرشحات اكتر من الطبيعي وهنا تكون المياه المنتجة صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات.

وأكد بأن كمية المياه أقل من طاقة المحطة التصميمية مما جعل الضغوط ضعيفة جدا في الشبكة والمياه تصل بعض الأماكن وإلى الأدوار الأرضية فقط ولا تصل إلى الأدوار العليا أماكن كثيرة.