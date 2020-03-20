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أستاذ مناعة يكشف عن العدو الأكبر لفيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:32 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أديب الزعبي أستاذ المناعة والخلايا الجزعية، إن أكبر عدو لفيروس  كورونا هو فيتامين سي، مشيرا إلي أن فيتامين سي ليس بمعنى شراء فيتامين غالي الثمن من الصيدليات وما شابة ذلك ولكن يقصد فيتامين سي الموجود في الفاكهة والخضراوات.

وأضاف الدكتور أديب الزغبي خلال حواره التليفزيوني، أن المواطنين لا بد من تناولهم الفاكهة والخضراوات بصفة مستمرة لأن ذلك سيحميهم من كثير من الأمراض.

وتابع أستاذ المناعة والخلايا الجزعية، أن محاربة الفيروسات تبدأ من عند بائع الخضراوات وليس من مكان آخر، مشيرا إلى أن الخضراوات بجميع أنواعها والحمضيات واللوز والجوز من أقوى الأشياء التي تحارب الفيروسات لأنهم يحتوون على مواد قوية لقتل الفيروسات.

وأوضح الدكتور أديب الزعبي، أن عدو الجهاز المناعي هو التوتر والخوف وإذا الإنسان كان متوترا وخائفا كان يقوم بتدمير جهاز المناعة بداخله، مضيفا أن التوتر والخوف يجعلون جميع أجهزة المناعة في جسم الإنسان تعمل بشكل ضعيف جدا.

وأشار إلى أن، يجب حماية الجهاز المناعي لكي نستطيع مقاومة أي فيروسات أو أمراض أخرى تصيب الإنسان، موضحا أن هناك الكثيرين أصيبوا بفيروس الكورونا ولكن كان جهازهم المناعي قوي واستطاعوا التغلب عليه والشفاء والتعافي منه تماما.
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