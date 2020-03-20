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أخبار العالم

عجمان تستعد لرمضان بهذا الإجراء

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:46 م
إمارة عجمان
إمارة عجمان
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محمود نوفل
أعلن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بعجمان في دولة الإمارات المتحدة إلغاء جميع التصاريح الخاصة بالخيام الرمضانية وموائد الإفطار لهذا العام وذلك بناءً على توجيهات حكومة عجمان بشأن العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك.    

وشدد المجلس، في بيان له، على منع إحضار وجبات الطعام (وجبات الإفطار) إلى ساحات المساجد بهدف توزيع الوجبات منعًا للتجمعات.

وأوضح المجلس أنه في حال الرغبة بالمشاركة في توزيع وجبات الإفطار يجب التوجه إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية التالية في مقرها بإمارة عجمان للتنسيق معها، وهي: مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، ومؤسسة العجماني الخيرية، وجمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة النفع العام.
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