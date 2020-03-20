عجمان تستعد لرمضان بهذا الإجراء

أعلن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بعجمان في دولة الإمارات المتحدة إلغاء جميع التصاريح الخاصة بالخيام الرمضانية وموائد الإفطار لهذا العام وذلك بناءً على توجيهات حكومة عجمان بشأن العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك.





وشدد المجلس، في بيان له، على منع إحضار وجبات الطعام (وجبات الإفطار) إلى ساحات المساجد بهدف توزيع الوجبات منعًا للتجمعات.



