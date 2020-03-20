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محافظات

العروسان فى الكوشة.. إلغاء حفل زفاف في المنوفية بعد دقائق بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:33 م
إلغاء حفل زفاف في
إلغاء حفل زفاف في المنوفية
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محمد امين
لم يتخيل عروسان فى المنوفية أن تنتهي فرحة عمرهما في لحظة فمنذ الصباح الباكر اتجهت العروس للكوافير للتجهيز لفرحة عمرها ومع اقتراب السابعة مساءً اتجه الجميع لقاعة افراح ميره لاند وبدأت مراسم الزفاف وعلت الزغاريد وتصفيق الحاضرين ابتهاجا بحفل الزفاف وبعد مرور عدة دقائق جلس العروسان فى الكوشة.

 دقائق معدودة وفوجئ الجميع بتواجد قوات الشرطة بالقاعة بصحبة موظفي مجلس المدينة وقاموا بإلغاء حفل الزفاف والتوضيح خطورة الأمر  للأهالي فانتهي حفل الزفاف بعد دقائق معدودة من بدايته.

 وقال المهندس رجب النقيدي رئيس مدينة منوف: "نتحدى الزمن ونتحدى كل عوامل الجو لفرض النظام بالشارع وإقناع أصحاب المحلات التجارية والمقاهي بضرورة غلقها في تمام السابعة مساءً طبقا لتعليمات رئيس الوزراء  لمواجهة كورونا .

وأشار النقيدي أنه لا وقت للجلوس في المكاتب فهذا هو وقت العمل الميداني للجميع لان العبور بالوطن هو مسؤوليتنا جميعا.

 وأوضح أنه تم إغلاق قاعة أفراح أصرت علي إقامة حفل زفاف مضيفا : "قمنا بإلغاء الحفل على الرغم من تواجد العرسان في الكوشة داخل القاعة ولكن في هذا التوقيت ليس هناك وقت للمشاعر ولابد من تطبيق القانون على الجميع".

وأكد النقيدي: "ملتزمون وبشدة بتطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء ، وأوضح أننا جميعًا في هذا التوقيت محاربين في الميدان".

وتابع أنه يجب على المواطنين جميعًا  أخذ الحذر والحيطة الكاملة والجلوس في المنازل لمساعدتنا في السيطرة على هذا وباء كورونا .
العروسان فى الكوشة.. إلغاء حفل زفاف في المنوفية بعد دقائق بسبب كورونا
العروسان فى الكوشة.. إلغاء حفل زفاف في المنوفية بعد دقائق بسبب كورونا
العروسان فى الكوشة.. إلغاء حفل زفاف في المنوفية بعد دقائق بسبب كورونا
العروسان فى الكوشة.. إلغاء حفل زفاف في المنوفية بعد دقائق بسبب كورونا
العروسان فى الكوشة.. إلغاء حفل زفاف في المنوفية بعد دقائق بسبب كورونا
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