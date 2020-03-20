أخبار الرياضة.. هل يلغي كورونا الدوري الممتاز.. وضم بيراميدز أحمد فتحي

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية ،والتي جاءت كالتالي





اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم اجمعه بالوقت الحالي، وتسبب في إيقاف كثير من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية على مستوى العالم.





أبدى النادي الأهلي إندهاشه الشديد من الحملة الشرسة التي بدأت وتكاثرت خلال الدقائق القليلة الماضية بسبب عدم تجديد تعاقد حسام عاشور لاعب الوسط الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





قررت إدارة نادي بيراميدز، تمديد الراحة السلبية الممنوحة للاعبي فريق كرة القدم، وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية والتي كانت مقررة غدا السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





رد نادي بيراميدز على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول دخوله في مفاوضات مع أحمد فتحي الظهير الأيمن الدولي للنادي الأهلي، والإدعاء بتقديم عرض مالي كبير نظير الحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.





ترددت أنباء في الساعات الماضية خبر وفاة الاعلامي تامر صقر امس .





طالب المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق المسؤولين فى اللجنة الخماسية المؤقتة للحبلاية لمواجهة فيروس كورونا.