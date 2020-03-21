حبس 5 لصوص سرقوا حديد تسليح من موقع تحت الإنشاء بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس 5 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من موقع تحت الانشاء بدائرةالقسم.





البداية أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى مستقلى سيارة "ميكروباص" استيقافها وفحص مستقليها تبين أنهم (سائق مطلوب التنفيذ عليه فى 33 حكم حبس جزئى "تبديد"، أربعة عاطلين "لهم معلومات جنائية" .





وتبين أن السيارة "بدون مقاعد خلفية" عُثر بداخلها على (كمية من حديد التسليح وزنت حوالى (1) طن - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار- 2مقص حديدى- سلاح أبيض "سكين").





بمواجهتهم اعترفوا بسرقة حديد التسليح من داخل مبنى "تحت الإنشاء" بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



