ماسك البيض وعسل لتجديد شباب البشرة

يعد ماسك البيض وعسل له خصائص مضادة للأكسدة تحمي البشرة من تلف الجذور الحرة وتحافظ على مستوى الكولاجين في الجلد لمنع الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يحتوي بياض البيض على البروتينات وفيتامين أ الذي يساعد على تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد.





نقدم لكم طريقة عمل ماسك بياض البيض والعسل لتجديد شباب البشرة، وفقا لما ذكره موقع " بولد سكاي" الهندية.

مكونات الماسك:

1 ملعقة صغيرة عسل

1 بياض بيض

طريقة عمل الماسك:

اتجاهات للاستخدام افصل بياض البيض في وعاء وضربه حتى تحصل على عجينة ناعمة.

أضف العسل إلى هذا واخلط جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.

ضعي المعجون على وجهك ودلكي وجهك بحركة دائرية إلى أعلى لمدة دقيقتين.

اتركه حتى يجف واشطفه جيدًا لاحقًا.