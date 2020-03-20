إحالة إمام مسجد للتحقيق في دمياط | تعرف على السبب

إمام وخطيب مسجد طلعت بكفر العرب التابع لإدارة أوقاف فارسكور، إلى التحقيق لإطالته خطبة الجمعة لمدة ساعة وعشر دقائق، وهو

ما يعد

مخالفا للتعليمات

التي

صدرت

بشأن

تقليل مدة الخطبة في إطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المديرية لمواجهة

.

وأشار سلامة في تصريحات لـ "صدى البلد" الى أن غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا من الوحدة المحلية بكفر العرب غرفة عمليات المحافظة، بفيد بمدة فترة الخطبة وما يعد مخالفا وعلى الفور تم احالة الامام للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالمديرية.





واوضح ان المديرية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأن وزارة الأوقاف قد أكدت أنه لا حرج على الإطلاق فى ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا فى بيته، وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل، ولا سيما المرضى وكبار السن.







