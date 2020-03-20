AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحالة إمام مسجد للتحقيق في دمياط | تعرف على السبب

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:17 م
إحالة إمام مسجد للتحقيق
إحالة إمام مسجد للتحقيق في دمياط | تعرف على السبب
Advertisements
عبد العزيز جمال
قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إنه تم إحالة إمام وخطيب مسجد طلعت بكفر العرب التابع لإدارة أوقاف فارسكور، إلى التحقيق لإطالته خطبة الجمعة لمدة ساعة وعشر دقائق، وهو ما يعد مخالفا للتعليمات التي صدرت بشأن تقليل مدة الخطبة في إطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المديرية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار سلامة في تصريحات لـ "صدى البلد" الى أن غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا من الوحدة المحلية بكفر العرب غرفة عمليات المحافظة، بفيد بمدة فترة الخطبة وما يعد مخالفا وعلى الفور تم احالة الامام للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالمديرية.

واوضح ان المديرية اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأن وزارة الأوقاف قد أكدت أنه لا حرج على الإطلاق فى ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا فى بيته، وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل، ولا سيما المرضى وكبار السن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف تطلق حملة لتعقيم المساجد

الأوقاف تحيل إماما وخطيبا للتحقيق لإطالة خطبة الجمعة

لمواجهة كورونا.. أوقاف كفر الشيخ تطلق حملة لتعقيم المساجد.. صور

بسبب كورونا.. إجراءات هامة لـ أوقاف بني سويف قبل صلاة الجمعة

قبل صلاة الجمعة.. مدير أوقاف القاهرة يتابع تعقيم المساجد.. صور

خد مصليتك معاك.. 9 تعليمات مهمة لتجنب كورونا في صلاة الجمعة

ترشيحاتنا

4 أسباب وراء مطالبة الأهلي لـ حسام عاشور بالاعتزال

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

الحقيقة الكاملة.. كيف يقصي الأهلي 9 لاعبين للتجديد لـ عاشور؟

روسيا: لقاح كورونا سيكون جاهزا في هذا الموعد

كذب وتحريض.. الجزيرة تواصل مسلسل استهداف الدولة المصرية.. و السفارة الفرنسية بالقاهرة تفضح تحريف تصريحات سفيرها

أستاذ مناعة يكشف عن العدو الأكبر لفيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا