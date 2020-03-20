لمواجهة كورونا.. مساعد مدير أمن البحيرة يقود حملة لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم بإيتاى البارود.. صور

قامت الأجهزة الأمنية المختصة بمديرية أمن البحيرة بحملة مكبرة لغلق كافة المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات التجارية بمدينة ايتاى البارود و التى لم تلتزم بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والخاص بغلق كافة المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم والمقاهي من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى.





قاد الحملة اللواء محمد عمار مساعد مدير أمن البحيرة والعميد أحمد البنا مأمور مركز الشرطة والرائد إسلام السعدنى رئيس

مباحث المركز بالتنسيق مع محمد كجك الرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود ووحدة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات .





وتمكنت الحملة من غلق جميع المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم والمقاهي والمطاعم وما يماثلها لتنفيذ قرارات الغلق لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء فى إطار الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق المقاهي و المطاعم من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا .





قامت الجهات التنفيذية المنوط بها غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي بتوعية أصحابها والمواطنين بالالتزام بمنازلهم و تجنب أماكن التجمعات و الحد من الاختلاط كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشاره حفاظًا على صحتهم وسلامتهم





شارك بالحملة الرائد أحمد مهينة نائب مأمور المركز والنقيب كريم الشوني معاون أول مباحث المركز وقوة كبيرة من أمناء الشرطة والأفراد والمخبرين السريين و شرطة المرافق والإشغالات .



