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محافظات

منفذ قسطل بأسوان يستقبل عشرات الطلاب المصريين العائدين من السودان .. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:28 م
منفذ قسطل بأسوان
منفذ قسطل بأسوان يستقبل عشرات الطلاب المصريين العائدين من ال
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شاذلى عبد الفتاح

شهد منفذ قسطل البرى اليوم الجمعة توافد العشرات من الطلاب المصريين القادمين من دولة السودان عبر المنفذ علي متن أتوبيسات قادمة من السودان ، وخضع جميع الطلاب للفحص الطبى عن طريق إدارة الحجر الصحى بالميناء .

 

كما شهد منفذ قسطل إجراءات مكثفة لسرعة إنهاء دخول الطلاب إلي الجانب المصرى والتيسير عليهم في إنهاء الإجراءات، لعبور جميع الطلاب المصريين القادمين من دولة السودان عبر الميناء.

 

وكانت محافظة أسوان قد نفت ما تردد من شائعات بشأن عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب الكورونا، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين عدم الانسياق خلف المواقع والتى تنشر بيانات كاذبة.

 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عارى تمامًا من الصحة وليس له أى أساس بالمرة حيث أن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعى باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار مرض الكورونا المستجد

 

ولفت المحافظ إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم انتشار المرض يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.  

 

 

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منفذ قسطل بأسوان يستقبل عشرات الطلاب المصريين العائدين من السودان .. صور
منفذ قسطل بأسوان يستقبل عشرات الطلاب المصريين العائدين من السودان .. صور
منفذ قسطل بأسوان يستقبل عشرات الطلاب المصريين العائدين من السودان .. صور
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