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حوادث

حجز مدير شركة لحيازته أجهزة إلكترونية مجهولة المصدر في عابدين

السبت 21/مارس/2020 - 05:01 ص
حبس
حبس
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عمرو خليفة
قررت نيابة عابدين الجزئية، حجز مدير بشركة، 24 ساعة؛ لحين ورود تحريات رجال المباحث حول اتهامه بحيازة اجهزة اليكترونية مجهولة المصدر بدائرة القسم.

وأثناء تنفيذ قوة أمنية تابعة لمباحث قسم المصنفات الفنية، لحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة عابدين تمكنت من ضبط (مدير وشريك بشركة - كائنة بدائرة القسم) لحيازته أجهزة تكنولوجية محظور تداولها بقصد الإتجار بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعُثر بداخل مقر الشركة على (13ساعة يد مجهزة للإتصال بالإنترنت بواسطة شريحة هاتف ومزودة بخاصية GPS ومزود بها كاميرا - 10 كاميرات صغيرة الحجم) وجميعها مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالبلاد.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت  الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة أجهزة محضورة ومجهولة المصدر.
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