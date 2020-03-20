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توك شو

في عيد الأم .. أم شهيد: دايما بيجيلي في الحلم بالبدلة العسكرية المموهة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:04 م
لشهيد شريف محمد عمر
لشهيد شريف محمد عمر
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عبد الخالق صلاح
قالت السيدة إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إن وفاة ابنها جاءت قبل عيد الأم بأيام، موضحة أنها كانت في البداية تعيش في صدمة، ولكنها بمرور الوقت اطمأن قلبها لأنه في مكانة عالية وهي مكانة الشهداء. 

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»،: «شريف ديما بيجيلي في الحلم ويطمني عليه، و يطلب مني معيطش .. دايما بيجلي لابس البدلة العسكرية المموهة عشان الناس تخاف منه زي ما بيقولوا».

وتابعت: «ساعات بكلم نفسي وأقول وحشني جدا وألقيه جالي في الحلم .. وبقوم من النوم مبسوطة وسعيدة»؟

واستطردت: «كنا دايما نحتفل بعيد الأم في بيته والأسرة كلها بتكون حاضرة .. ومش لازم الهدية بس كنا بنتجمع».

ومن حابنه قال حمدي رزق، : «أمهات الشهداء دول خير الأمهات، لأنهم ضحوا من أجل كل المصريين، دول لازم نبوس على ايدهم ورأسهم، وحياتنا كلها مش حلوة اللي بيهم، وبعتبر عيد الأم يبقى عيد أم الشهيد».
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