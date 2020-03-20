مراكز شباب وأندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء وتغلق أبوابها

أغلقت فى السابعة من مساء اليوم الجمعة مراكز الشباب البالغ عددها ٤٣٠ مركز شباب والأندية البالغ عددها ٤٥ ناديا رياضيا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية أبوابها بسبب فيروس كورونا .





يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية وحتى يوم 31 مارس الجاري بسبب فيروس كورونا





من جانبه اكد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ان ذلك يأتى ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



