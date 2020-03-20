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محافظات

مراكز شباب وأندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء وتغلق أبوابها

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:23 م
مراكز شباب واندية
مراكز شباب واندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء
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همت الحسينى
أغلقت فى السابعة من مساء اليوم الجمعة مراكز الشباب البالغ عددها ٤٣٠ مركز شباب والأندية البالغ عددها ٤٥ ناديا رياضيا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية أبوابها بسبب  فيروس كورونا .

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بإغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية وحتى يوم 31 مارس الجاري بسبب  فيروس كورونا 

من جانبه اكد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ان ذلك يأتى ذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا  المستجد.

واضاف ان الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قد اكدا  على تنفيذ،القرار وعدم مخالفته مشيرا الى انه تم تشكيل لجان متابعه للتاكد من الالتزام والتنفيذ كما جرى التنبيه على كافة مدير المراكز والاندية بالتنفيذ .
مراكز شباب وأندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء وتغلق أبوابها
مراكز شباب وأندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء وتغلق أبوابها
مراكز شباب وأندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء وتغلق أبوابها
مراكز شباب وأندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء وتغلق أبوابها
مراكز شباب وأندية الدقهلية تلتزم بقرار مجلس الوزراء وتغلق أبوابها
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