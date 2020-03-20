للتصدي لفيروس كورونا.. غلق 33 مقهى ومصادرة 300 شيشة بمحتوياتها بحملة مكبرة البحيرة.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لغلق المقاهى والكافيهات والمحلات التجارية ومراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتأکید على غلق جميع المطاعم والمقاهی والكافيهات والنوادي الليلية والمراكز التجارية ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا حتي يوم ۳۱ مارس ۲۰۲۰ ، وكذا غلق مراكز الدروس الخصوصية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا .

و اكد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة مطالبًا من المواطنين إلتزام منازلهم والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها ، وذلك حرصا على سلامتهم .

وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة حملات مكبرة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن غلق ٣٣ مقهى ومصادرة ٣ شيشه وعدد 6 كيس مبسم و 20 لي شيشه بمركز ومدينة المحمودية ، كما تم تشكيل لجنة مكبرة لمراجعة مراكز تجمع الطلبة وسناتر الدروس الخصوصية والتأكد من غلقها .

وتمكنت الحملة من ضبط أكثر من ٢٥٠ شيشة ومصادرها والتأكيد على المقاهي بالالتزام بالاشتراطات الصحية من كوبيات ورقية أو بلاستيكية حرصا على عدم انتقال العدوى بين المواطنين والالتزام بالمواعيد المتفق بمركز ومدينة الدلنجات بالإضافة إلى تكثيف المرور على سناتر الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى التابعة لها للتأكد من عدم فتحها مرة أخرى .

وقامت الحملة بمتابعة التزام المنشآت التى تقوم بأنشطة تعليمية خاصة بتنفيذ قرار الغلق بدمنهور ومتابعة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية بمركز ومدينة أبو المطامير.

وقامت الحملة بالمرور علي كافة المقاهي و المطاعم و ما يماثلها و تنفيذ قرارات الغلق لها بمراكز أبو المطامير وإيتاي البارود .



