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توك شو

والدة شهيد: سماع قصة استشهاد ابني أمام الرئيس السيسي كانت أمنية حياتي

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:28 م
والدة شهيد:
والدة شهيد:
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عبد الخالق صلاح
قالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إن نجلها كان يعرف أنه سيموت شهيدا وسبق أن تحدث معها في الأمر.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»،: «كان حاسس أن الوضع صعب.. وكانت أمنية حياتي أسمع قصة استشهاد شريف قدام الرئيس السيسي وده حصل عشان العالم كله يعرف أن في ابطال في جيش مصر يقدروا يدافعوا عن بلدهم».

وأشارت، إلى أن أحد أصدقائه حكي قصة استشهاده أمام الرئيس في احدى الندوات التثقيفية؛ موضحة أن نجلها شهيد بشهادة كل من تواجد معه في المداهمة .

وأوضحت أن وفاة ابنها جاءت قبل عيد الأم بأيام، موضحة انها كانت في البداية مصدومة، ولكن بمرور الوقت اطمأن قلبها لأنه مكانة عالية وهي مكانة الشهداء. 
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