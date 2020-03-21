بمواصفات خيالية .. فولكس تطرح volkswagen passat الشكل الجديد في مصر.. صور



ينتظر المستهلك المصري طرح أي موديل جديد، خصوصا من الشركات التي يحبها، وتحظى شركة فولكس فاجن الألمانية بالكثير من المعجبين داخل مصر وخارجها، وكما تعودنا أن الوكيل المصري دائما يؤخر الإصدارات الجديدة في مصر، ولكن من المنتظر أن يتم طرح فولكس فاجن باسات 2020 الشكل الجديد خلال الأيام القادمة في مصر .









volkswagen passat الجديدة في مصر بمحرك 1400 سي سي قوة 150 حصان 250 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات جر امامي للعجلات . تأتي السيارةالجديدة في مصر بمحرك 1400 سي سي قوة 150 حصان 250 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات جر امامي للعجلات .









وتأتي السيارة volkswagen passat t الجديدة مذودة بأنظمة مساعدة السائق المتوفرة كتجهيز اختياري : نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC)، ونظام تثبيت المسار، الذي يساعد السائق على توجيه السيارة مرة أخرى إلى مسارها إذا انحرفت إلى مسار آخر دون استخدام إشارة الدوران، ونظام المساعدة على ركن السيارة الذي يشمل نظام التحكم في مسافة الركن.







