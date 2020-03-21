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سيارات

بمواصفات خيالية .. فولكس تطرح volkswagen passat الشكل الجديد في مصر.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 03:03 ص
volkswagen passat
volkswagen passat
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اشرف عطية
ينتظر المستهلك المصري طرح أي موديل جديد، خصوصا من الشركات التي يحبها، وتحظى شركة فولكس فاجن الألمانية بالكثير من المعجبين داخل مصر وخارجها، وكما تعودنا أن الوكيل المصري دائما يؤخر الإصدارات الجديدة في مصر، ولكن من المنتظر أن يتم طرح فولكس فاجن باسات 2020 الشكل الجديد خلال الأيام القادمة في مصر .

نتيجة بحث الصور عن volkswagen passat 2020

تأتي السيارة volkswagen passat الجديدة في مصر بمحرك 1400 سي سي قوة 150 حصان 250 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك من 6 سرعات جر امامي للعجلات .

نتيجة بحث الصور عن volkswagen passat 2020

وتأتي السيارة  volkswagen passatt الجديدة مذودة بأنظمة مساعدة السائق المتوفرة كتجهيز اختياري : نظام تثبيت السرعة المتكيف (ACC)، ونظام تثبيت المسار، الذي يساعد السائق على توجيه السيارة مرة أخرى إلى مسارها إذا انحرفت إلى مسار آخر دون استخدام إشارة الدوران، ونظام المساعدة على ركن السيارة الذي يشمل نظام التحكم في مسافة الركن.

نتيجة بحث الصور عن volkswagen passat 2020

سيتم طرح السيارة volkswagen passat في مصر في فئتين ستكون النسخة الأولى بسعر 475 ألف جنيه، بينما ستطرح النسخة الثانية من السيارة بسعر 575 ألف جنيه.
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