AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تكثيف مروري على الطرق السريعة لسلامة المواطنين

السبت 21/مارس/2020 - 06:01 ص
انتشار مرورى
انتشار مرورى
Advertisements
أحمد مهدى
تواصل وزارة الداخلية، تكثيف تواجدها المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.

وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدرجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار اول بأول عن حالة الطرق .

كما  يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

أرقام تهمك في الطقس السيئ .. النجدة والمرور والطوارئ في القاهرة والجيزة.. خدمات

خلى بالك.. الداخلية تقدم نصائح ومحاذير للقيادة فى الطقس السيئ

أرقام تهمك في الطقس السيئ .. النجدة والمرور والطوارئ في القاهرة والجيزة.. خدمات

رجال الشرطة فى مواجهة عاصفة التنين.. دور بطولى فى مساعدة المواطنين ومتابعة الحالة على الطرق وشفط مياه الأمطار.. صور

شاهد.. أبطال مرور الجيزة يؤدون عملهم بشجاعة وسط الأمطار

ترشيحاتنا

بـ جيب من ورق الجرائد.. رضوى الشربينى تثير الجدل بإطلالة غريبة

وزير سعودي يكشف دور الإخوان في أزمة كورونا

شوبير: حسام عاشور كان يشعر بأن الأهلي لن يجدد له وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

مش لاقية أكل.. شاهد ممرضة بريطانية تبكي بهستيريا بعد 48 ساعة مناوبة لكورونا

عمدة نيويورك: دخول أمر حظر التجوال حيز التنفيذ

بعد تفشي كورونا.. قرارات مفاجئة من كاف بشأن البطولات الإفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. جلسة تصوير جديدة لـ إيمان العاصي وابنتها في عيد الأم

بسبب تفشي كورونا في إيطاليا مازيراتي تؤجل طرح maserati mc 20 .. صور

فستان ولا روب.. وعد تغني لجمهورها وتشعل إنستجرام فى الحجر المنزلى.. فيديو