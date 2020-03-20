مراسل إكسترا نيوز: تعرضنا للتهديد أثناء رصد غير الملتزمين بقرار الغلق.. فيديو

كشف مراسل برنامج «الكبسولة»، المذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، تعرضه وفريق العمل للتهديد من قبل بعض المواطنين في محافظة القليوبية، أثناء رصدهم عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.

وقال المراسل: "سمعنا ألفاظا وسخرية وخرقا واضحا لتعليمات مجلس الوزراء الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد من قبل عددا من الأشخاص.

وأضاف المراسل: عدد قليل جدا من المواطنين التزم بتعليمات مجلس الوزراء الاحترازية في محافظة القليوبية وبالتحديد في شبرا الخيمة، وهناك أيضا عدد من أصحاب المصالح الذين قاموا باثارة المواطنين ضدنا والحمد لله نجونا من هذا الأمر.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/3/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.