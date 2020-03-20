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مرأة

خدو بالكم.. هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:24 م
أطفال أكثر عرضة للإصابة
أطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا
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آية التيجي

مع قرار وزير التربية والتعليم بمنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في الصين أكدت ان الأطفال اقل عرضة لفيروس كورونا التاجي، وإذا أصابهم الفيروس فإنه لا يتسبب لهم بأعراض خطيرة كما يحدث مع كبار السن.

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إلا ان هناك فئة من الاطفال يمكن ان يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل" البريطانية، حيث ان إصابة الطفل ببعض الأمراض يمكن ان تجعله اكثر عرضة من غيره في الإصابة بالفيروس.

1- الاطفال اقل من سن سنة.

2- الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر في أي مرحلة عمرية.

3- الأطفال الذين يعانون من الأمراض المناعية.

4- الأطفال الذين يتناولون أدوية تتسبب في تقليل المناعة، مثل: الكورتيزون و غيرهم.

5- الأطفال من مرضى السرطان.

ويمكن وقاية  هؤلاء الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر عدم اختلاطهم بالمرضى الذين يعانون من أعراض برد  ودرجة حرارة عالية، وسعال مستمر، ومن الأفضل ان يظل هؤلاء الأطفال في المنزل، والحفاظ على وجودهم داخل بيئة نظيفة، والاهتمام بغسل أيديهم ووجوههم بالماء الدافئ والصابون باستمرار. 

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