خدو بالكم.. هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا

مع قرار وزير التربية والتعليم بمنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت في الصين أكدت ان الأطفال اقل عرضة لفيروس كورونا التاجي، وإذا أصابهم الفيروس فإنه لا يتسبب لهم بأعراض خطيرة كما يحدث مع كبار السن.



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إلا ان هناك فئة من الاطفال يمكن ان يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل" البريطانية، حيث ان إصابة الطفل ببعض الأمراض يمكن ان تجعله اكثر عرضة من غيره في الإصابة بالفيروس.



