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رياضة

بعد تفشي كورونا.. قرارات مفاجئة من كاف بشأن البطولات الإفريقية

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسالة لجماهير الكرة في القارة السمراء بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن في وقت سابق عن توقف كافة المسابقات والمنافسات الكروية، بسبب انتشار فيروس كورونا، وآخرها بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين. طالع التفاصيل

وقال أحمد أحمد في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قرار إيقاف النشاط جاء بسبب ضرورة الحرص والخوف على جميع عناصر كرة القدم من جمهورا أو لاعبين أو مسؤولين.

كما أعلن رئيس الكاف أنه تقرر إخضاع كافة العاملين بالاتحاد للعمل من المنزل خلال الفترة المقبلة، وعدم إقامة فعاليات الجمعية العمومية الـ42.

وأبدى رئيس الكاف حزنه بسبب ضحايا وباء كورونا في الفترة الماضية، مقدمًا تعازيه لكافة العائلات التي فقدت أحباءها بسبب الأحداث الأخيرة.
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