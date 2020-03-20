AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:13 م
نائب محافظ قنا يتابع
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي
Advertisements
يوسف رجب

تابع الدكتور حازم عمر نائب، محافظ قنا، وخلال جولة قام بها أعمال تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية  بمدينة قنا.


رافقه خلال الجولة أشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.


وجه نائب المحافظ، رؤساء مجالس المدن ورؤساء المجالس القروية بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور الدوري بالمدن و القري للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


كما أشاد نائب المحافظ، باستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق، مقدمًا لهم الشكر علي معاونة  الأجهزة التنفيذية والامنية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة  بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك من الساعة السابعة مساءًا الى السادسة صباحًا حتى 31 مارس الجاري، كإجراء احترازي للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ويستثني من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبرماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.


اقرأ أيضًا..

بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا

محاضر أمن دولة.. ضبط 900 جوانتي و صابون بدون فواتير في قنا

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع 92 محلا وكافتريات غير مرخصة ومخالفة في الشرقية

إغلاق المحال التجارية بأسيوط.. وحملات لضبط المخالفين

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار الغلق ويحذر المخالفين.. صور

أبو شادي.. الكافيتريا الوحيدة التي خالفت قرار الغلق حتي الفجر.. تفاصيل

لليوم الثاني.. الأمن والوحدات المحلية يتابعون تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط

نائب محافظ المنيا يتابع غلق المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

البنك الأهلي يعلن 3 طرق لشراء شهادة الـ15% دون الذهاب للفرع

وفاة شابة عشرينية بسبب كورونا بعد أيام من ولادة طفلها.. تفاصيل

عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا

منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر

محسن عادل يكشف حقيقة مؤامرة الصين على العالم بـ كورونا.. فيديو

القبض على عروسين والمعازيم ووضعهم فى الحجر الصحى بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات خيالية .. فولكس تطرح volkswagen passat الشكل الجديد في مصر .. صور

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

نفاد السلع.. زبون يعتدي بالضرب على موظفة بمحل تجاري ويثير فوضى