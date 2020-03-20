نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية

تابع الدكتور حازم عمر نائب، محافظ قنا، وخلال جولة قام بها أعمال تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة قنا.





رافقه خلال الجولة أشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





وجه نائب المحافظ، رؤساء مجالس المدن ورؤساء المجالس القروية بتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمرور الدوري بالمدن و القري للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





كما أشاد نائب المحافظ، باستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق، مقدم ً ا لهم الشكر علي معاونة الأجهزة التنفيذية والامنية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز والمحال التجارية ووحدات الطعام المتنقلة بمختلف أنحاء الجمهورية وذلك من الساعة السابعة مساءًا الى السادسة صباحًا حتى 31 مارس الجاري، كإجراء احترازي للحد من التجمعات وتفعيلًا للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ويستثني من القرار المخابز ومحال البقالة والسوبرماركت والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.





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