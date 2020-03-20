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فن

تكفلوا بمصاريف مئات الأسر.. نجوم الفن يواصلون تحدى الخير

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:04 م
أنغام
أنغام
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نبيل العدوى
يواصل نجوم الفن تحدى الخير للتكفل بمصاريف مئات الأسر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد والتأثير على أرزاق الملايين.

ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، أعلنت من خلالها استجابتها لدعوة الفنان أحمد السقا، في تحدي الخير، والتكفل بمصاريف 100 أسرة غير قادرة خلال فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

ووجهت غادة عبد الرازق، الدعوى للفنانين: "فيفي عبده ونيللي كريم وهند صبري"، للانضمام إلى تحدي الخير، والمساعدة في مجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت الفنانة أنغام مشاركته في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت أنغام فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي أمير طعيمة وهتولي 80 أسرة الشهر دا".

وأعلنت الفنانة أصالة مشاركته في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت أصالة فيديو عبر حسابها على «انستجرام» قالت خلاله: «أنا قبلت التحدي يا عمرو يوسف وهتولي ٥٠ أسرة الشهر دا".

وأعلنت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت ويزو فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي يا هنا الزاهد وهاتولي ٥٠ أسرة الشهر دا .. بتحدي حمدى الميرغنى واسراء عبد الفتاح".

وأعلنت الفنانة هند صبرى مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.

ونشرت هند صبرى فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي عمرو يوسف وهتولي 100 عائلة الشهر دا".

وأعلنت مصر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة. 

يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم علي أن يقوم  رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.

كما يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة.
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