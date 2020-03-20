تكفلوا بمصاريف مئات الأسر.. نجوم الفن يواصلون تحدى الخير

وأعلنت الفنانة أنغام مشاركته في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.





ونشرت أنغام فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي أمير طعيمة وهتولي 80 أسرة الشهر دا".





و أعلنت الفنانة أصالة مشاركته في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.





ونشرت أصالة فيديو عبر حسابها على «انستجرام» قالت خلاله: «أنا قبلت التحدي يا عمرو يوسف وهتولي ٥٠ أسرة الشهر دا".





و أعلنت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.





ونشرت ويزو فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي يا هنا الزاهد وهاتولي ٥٠ أسرة الشهر دا .. بتحدي حمدى الميرغنى واسراء عبد الفتاح".





و أعلنت الفنانة هند صبرى مشاركتها في «تحدي الخير»، الذي أطلقه عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الأسر المتضررة.





ونشرت هند صبرى فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» قالت فيه: «أنا قبلت التحدي عمرو يوسف وهتولي 100 عائلة الشهر دا".





وأعلنت مصر غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة.





يأتي ذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم علي أن يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الإغلاق.



