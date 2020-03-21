البرلمان يكشف حقيقة علاج فيروس كورونا عن طريق الملاريا.. نواب: حتي الآن لا يوجد مصل يعالج الفيروس.. ومطالب بالرقابة علي الصيدليات

ومن جانبها، كشفت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله خلال الاونة الاخيرة بشأن دواء الملاريا كونه علاجا فعالا لفيروس كورونا.





وأكدت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج لفيروس كورونا، وان هناك شركات ادوية تقوم باستغلال الأزمة من أجل التربح دون الالتفات إلى صحة المواطن، لافتة إلى أن هذا العلاج له آثار جانبية خطيرة ولا ينبغي الانسياق وراء الشائعات حول شرائه.





واشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن توجه المواطنين إلى شراء دواء الملاريا يخلق أزمة تتمثل عجز الصيدليات عن تقديم الدواء للمرضى المصرف لهم هذا العلاج مهم مرضى المفاصل، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر من الشائعات واتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس.





وطالبت النائبة المواطنين أيضا بعدم النزول نهائيًا الا في حالة الضرورة، مؤكدة أن هذا الاسبوع من أخطر الفترات لدي الفيروس فهو يعتبر اسبوع الذروة بالنسبة للفيروس فإذا تم الالتزام بالإجراءات الوقائية ستنتهي الازمة دون خسائر.





وفي السياق ذاته، كدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة الصحة على الصيدليات لعدم خروج أي دواء مرتبط بفيروس الكورونا الا عن طريق روشتة من طبيب معالج بعد أن انتشرت شائعات حول كون دواء الملاريا يعالج من فيروس كورونا.





وقالت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن عدد كبير من المواطنين قاموا بالتوجه إلى الصيدليات وشراء كميات كبيرة من دواء الملاريا الخاص بعلاج المفاصل وامراض العظام مما أدى إلى وجود عجز في هذا الدواء، وسبب مشكلة لدى مرضى العظام بشكل عام.





وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، متابعة،" أنه بفرض أن هذا الدواء يعالج من كورونا فانت كمواطن لا تستطيع أن تاخده دون أن ترجع إلى الطبيب المعالج مع العلم أن هذا الدواء به اثار جانبية خطيرة".



