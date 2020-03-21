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البرلمان يكشف حقيقة علاج فيروس كورونا عن طريق الملاريا.. نواب: حتي الآن لا يوجد مصل يعالج الفيروس.. ومطالب بالرقابة علي الصيدليات

السبت 21/مارس/2020 - 08:00 ص
علاج الملاريا
علاج الملاريا
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حسن رضوان
  • صحة النواب تطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات
  • برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات خلال انتشار كورونا

دارت الاشاعات حول وجود علاج لفيروس كورونا المستجد، وقامت شركات بنشر تصريحات عن طريق وسائل الاعلام تبث من خلالها انها قامت باكتشاف علاج للفيروس الا أن منظمة الصحة العالمية، أكدت إنه حتى هذه اللحظة، لا يوجد علاجات معتمدة لمعالجة فيروس كورونا، إضافة الي أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اكدوا أنه أيضا هناك شركات ادوية تقوم باستغلال الأزمة من أجل التربح دون الالتفات إلى صحة المواطن.

كما أكد الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج لفيروس كورونا، لكن هناك بعض الأدوية الخاصة بمشاكل أخرى لها تأثير إيجابي على فيروس كورونا.

وخلال استضافته في برنامج صباح الخير يا مصر، أكد مروان سالم علاج بلوكونيل المعروف ب علاج الملاريا ومادته الفعالة كلوروكين، فكرة مطروحة للسيطرة على كورونا، لكنه له نتيجة إيجابية مع الشخص المصاب فقط بفيروس كورونا، أما الأصحاء فلن يفيدك تناول هذا العلاج تماما ولا يفضل تناوله بشكل عشوائي كوسيلة وقائية من كورونا لأنه سيسبب مشاكل صحية أخرى.

ومن جانبها، كشفت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حقيقة ما تم تداوله خلال الاونة الاخيرة بشأن دواء الملاريا كونه علاجا فعالا لفيروس كورونا.

وأكدت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج لفيروس كورونا، وان هناك شركات ادوية تقوم باستغلال الأزمة من أجل التربح دون الالتفات إلى صحة المواطن، لافتة إلى أن هذا العلاج له آثار جانبية خطيرة ولا ينبغي الانسياق وراء الشائعات حول شرائه.

واشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن توجه المواطنين إلى شراء دواء الملاريا يخلق أزمة تتمثل عجز الصيدليات عن تقديم الدواء للمرضى المصرف لهم هذا العلاج مهم مرضى المفاصل، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر من الشائعات واتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن الوقاية من الفيروس.

وطالبت النائبة المواطنين أيضا بعدم النزول نهائيًا الا في حالة الضرورة، مؤكدة أن هذا الاسبوع من أخطر الفترات لدي الفيروس فهو يعتبر اسبوع الذروة بالنسبة للفيروس فإذا تم الالتزام بالإجراءات الوقائية ستنتهي الازمة دون خسائر.

وفي السياق ذاته، كدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة الصحة على الصيدليات لعدم خروج أي دواء مرتبط بفيروس الكورونا الا عن طريق روشتة من طبيب معالج بعد أن انتشرت شائعات حول كون دواء الملاريا يعالج من فيروس كورونا.

وقالت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن عدد كبير من المواطنين قاموا بالتوجه إلى الصيدليات وشراء كميات كبيرة من دواء الملاريا الخاص بعلاج المفاصل وامراض العظام مما أدى إلى وجود عجز في هذا الدواء، وسبب مشكلة لدى مرضى العظام بشكل عام.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، متابعة،" أنه بفرض أن هذا الدواء يعالج من كورونا فانت كمواطن لا تستطيع أن تاخده دون أن ترجع إلى الطبيب المعالج مع العلم أن هذا الدواء به اثار جانبية خطيرة".

واشارت النائبة إلى أن الحكومة قامت بجهود كبيرة من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهود الاطباء الأبطال في مواجهة المرض وتقديم العناية والرعاية للحالات المرضية.
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