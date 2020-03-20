والدة شهيد تناشد الرئيس إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال

ناشدت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، بإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال.





وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»، أن نجلة أبنها أصيبت بالمرض في الفترة الأخيرة؛ قائلة: «فوجئنا أن سيلين بنت ابني تعبت بدون مقدمات ودخلت المستشفي ربنا استرد وديعته بعد سنة من الالم».









وأشارت، إلى أنها تحدثت مع نجلها قبل استشهاده بلحظات، قائلة: «كنت واخدة على خاطري منه وفضلت أتكلم أنا وهو »





وأوضحت «ابني رفض انه ينقل من سيناء .. رغم حالات الاستشهاد الكبيرة.. هي دي تربية الجيش المصري اللي مبتفرقش بين المصريين»