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فن

ريا أبي راشد تتضامن مع الشعب الإيطالي بسبب أزمة "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:15 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
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محمد نحلة
تضامنت الإعلامية ريا أبى راشد مع الشعب الإيطالى بسبب ارتفاع عدد الوفيات هناك بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث نشرت بعض الصور والفيديوهات عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي انستغرام، تضامنها مع الشعب الايطالي لأن زوجها إيطالي الجنسية بالإضافة الى معظم أصدقائها، وتتمنى أن تراهم قريبا، ووجهت لهم رسالة بأن يظلوا بمنازلهم وعدم النزول والاختلاط.

وواصل فيروس كورونا حصد مئات الأرواح حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، وارتفع عدد وفيات المصابين بالفيروس إلى أكثر من 10 آلاف شخص فيما بلغت عدد الإصابات ربع مليون شخص حول العالم.

وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا أكبر من أي دولة أخرى؛ إذ بلغ إجمالي الوفيات 3405 حالات، وهو أكثر مما سُجلته الصين التي بدأ منها الوباء. 




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