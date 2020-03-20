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اقتصاد

محسن عادل: الدولار كان سيصل إلى 70 جنيها لولا قرارات الإصلاح الاقتصادى التاريخية .. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي راهن على الشعب المصري وكسب الرهان واتخذ قرارا تاريخيا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الصعبة.


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولار كان سيصل إلى 70 و 80 جنيها في حالة لم يتم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.


وتابع الدكتور محسن عادل، أنه بدون إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت ستحدث فوضى اقتصادية عارمة، وتحمل المصريون كافة تبعات الإجراءات الاقتصادية حتى ينتعش الاقتصاد المصري.


وكشف عادل أن الإنفاق على الصحة في ميزانية العام الحالي ارتفع إلى 25 مليار جنيه والإنفاق على التعليم بـ 30 مليار جنيه كما يتم تنفيذ شبكة الطرق الحديثة ويتم تنفيذ عملية الصرف المغطى، كما تمت زيادة الإنفاق على إنشاءات المدارس الجديدة ويتم إنشاء صندوق سيادي وتم طرح مناقصات تنقيب عن الذهب والبترول والغاز والجميع يتهافت حتى يفوز بعطاءاتها.


وطالب بضرورة إيجاد مبادرة لإعادة تأهيل القوى العاملة من أجل جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المحلية.


وتابع محسن عادل أن الصعيد ظل مهملا لفترات طويلة واحتاج إلى خطة تنموية وهو ما تم بالفعل حيث تم بناء أكبر محطة كهربائية في الصعيد وتم بناء العديد من المدن الجديدة.


وطالب نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل بإجراء إصلاحات ضريبية وجمركية لتنشيط الصناعة في مصر، كما يحتاج الاقتصاد إلى مبادرة لتنشيط الزراعة في مصر.
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