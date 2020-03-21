لن نسمح بأى تراخى.. تحذير شديد اللهجة من محافظ القاهرة للمحلات غير الملتزمة

ناشد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال المواطنين وأصحاب المحال بالالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة لمواجهة





جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء ، لمواجهة فيروس كورونا من خلال منع التجمعات.



