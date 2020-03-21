لن نسمح بأى تراخى.. تحذير شديد اللهجة من محافظ القاهرة للمحلات غير الملتزمة

ناشد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال المواطنين وأصحاب المحال بالالتزام بمواعيد الغلق فى السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا .
جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء ، لمواجهة فيروس كورونا من خلال منع التجمعات.
وأشار محافظ القاهرة أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم للعقوبة القانونية مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها.
وقاد محافظ القاهرة حملة مكبرة أول أمس لتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) ، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب أمام مواطنى العاصمة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.