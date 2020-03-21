سياسة واقتصاد القاهرة تعلن عن الروابط الفرعية للمحاضرات على الإنترنت

أعلنت كلية الإقتصاد السياسية ب جامعة القاهرة ، عن الروابط الفرعية لموقع الكلية الذي يحتوي على محاضرات جميع المستويات العلمية بنظام الساعات المعتمدة.

















وأضافت الكلية، أن الروابط الفرعية تحتوي ايضا على نظام الفصلين، لافته إلى أنه تحديثه أولًا بأول بعد تسجيل المحاضرات وتصحيح الأخطاء التي قد تظهر.





وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اعتبارًا من اليوم 15 مارس ولمدة 15 يومًا، وأن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، وأنه تم التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، وذلك في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



