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تعليم

سياسة واقتصاد القاهرة تعلن عن الروابط الفرعية للمحاضرات على الإنترنت

السبت 21/مارس/2020 - 01:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلنت كلية الإقتصاد السياسية بجامعة القاهرة، عن الروابط الفرعية لموقع الكلية الذي يحتوي على محاضرات جميع المستويات العلمية بنظام الساعات المعتمدة.




وأضافت الكلية، أن الروابط الفرعية تحتوي ايضا على نظام الفصلين، لافته إلى أنه تحديثه أولًا بأول بعد تسجيل المحاضرات وتصحيح الأخطاء التي قد تظهر. 

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة اعتبارًا من اليوم 15 مارس ولمدة 15 يومًا، وأن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، وأنه تم التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل، وذلك في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعدت جامعة القاهرة مبكرًا خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من خطتها الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الادارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.
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