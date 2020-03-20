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محافظات

أمانة شباب ناصر بمستقبل وطن تشارك في حملات توعوية لمجابهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:12 م
أمانة شباب ناصر بمستقبل
أمانة شباب ناصر بمستقبل وطن تشارك في حملات توعوية
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محمد عبد الحليم
انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات النائب حسام العمدة امين الحزب بالمحافظة، شاركت أمانة شباب ناصر في بني سويف، على مدار ٤ أيام، في تنظيم عدد من الحملات التوعوية بقرى مركز ناصر وبندر ناصر، للتوعية بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

تضمنت الحملات التي قادها كريم نبيل أمين شباب ناصر، بإشراف الدكتور محمد جنيدي أمين الحزب بمركز ناصر، الاعتماد على وسيلة طرق الأبواب والانتقال من منزل إلى منزل والوصول إلى جميع الفئات من المواطنين. 

كما تضمنت الحملات التي يتم تنفيذها طبقا الوصول إلى الأسواق والمحال التجارية والتوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بمواعيد العمل والإجراءات التي من شأنها وقايتهم. 

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات.
أمانة شباب ناصر بمستقبل وطن تشارك في حملات توعوية لمجابهة كورونا
أمانة شباب ناصر بمستقبل وطن تشارك في حملات توعوية لمجابهة كورونا
أمانة شباب ناصر بمستقبل وطن تشارك في حملات توعوية لمجابهة كورونا
أمانة شباب ناصر بمستقبل وطن تشارك في حملات توعوية لمجابهة كورونا
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