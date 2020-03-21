اليوم.. تجارة القاهرة تبدأ في تسجيل محاضراتها لرفعها على الإنترنت

حث الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة ب جامعة القاهرة، أساتذة الكلية بالالتزام بالجدول المعلن لتصوير محاضرات حية اعتبارا من اليوم السبت، على أن يكون التصوير متتابع 8 محاضرات.

















وأضاف حسن، أنه تصوير المحاضرات سيكون في قاعات الكلية، على أن لا يقل أو يزيد عن مدة المحاضرة عن 50 إلى 60 دقيقة، لافتا إلى حرصه على تواجد الجميع في الموعد المحدد لكل منهم.







