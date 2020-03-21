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تعليم

اليوم.. تجارة القاهرة تبدأ في تسجيل محاضراتها لرفعها على الإنترنت

السبت 21/مارس/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
حث الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أساتذة الكلية بالالتزام بالجدول المعلن لتصوير محاضرات حية اعتبارا من اليوم السبت، على أن يكون التصوير متتابع 8 محاضرات.




وأضاف حسن، أنه تصوير المحاضرات سيكون في قاعات الكلية، على أن لا يقل أو يزيد عن مدة المحاضرة عن 50 إلى 60 دقيقة، لافتا إلى حرصه على تواجد الجميع في الموعد المحدد لكل منهم.


وأشار عميد كلية التجارة، إلى أنه على الأساتذة الذين سوف يوفرون المحاضرات بأي شكل غير التصوير الحي أن يقوموا بالتسجيل في أسرع وقت ممكن وتقديمها إلى الأستاذة هالة أو الأستاذ محمد قطب لرفعها على موقع الكلية وموقع الجامعة.
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