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ديني

وزير الشئون الإسلامية السعودي: احذروا الإخوان يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:10 م
وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية السعودي
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محمود ضاحي

حذر  وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من المنتمين لجماعة الإخوان  وما قد يبدونه من تظاهر بالغيرة على تعليق الصلاة في المساجد بالتشكيك بالعلماء وما يصدر عنهم من فتاوى ونصح ، مشبهًا أساليبهم بمواقفهم المخزية في أزمة الخليج .

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ في تويتر جاء فيها " احذروا ..من الإخوانيين فإنهم يتظاهرون بالغيرة على بيوت الله بقصد إثارة الفتنة وزرع الشك في نفوس الناس تجاه العلماء في كل ما يصدر منهم من فتاوى ونصح.

 

وأضاف: " ما أشبه اليوم بالبارحة فما يقومون به يذكرنا بمواقفهم في أزمة الخليج في إشاعة الفوضى بين أوساط المجتمع ومحاولة تقويض اللحمة الوطنية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أكد أن ترويج أي شائعات بشأن كورونا خيانة للدين والوطن.

 

وأشار الى أنه ينبغي أولا توخي الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها في الله (عز وجل) والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع ، فشتان بين الاحتياط والأخذ بالأسباب وبين الرعب القاتل لصاحبه من غير قتل، ثم الحذرَ الحذرَ من الشائعات والأكاذيب والافتراءات والبهتان الذي يعد خيانة للدين والوطن.

 وتابع: علينا الحذرَ من الانسياق خلف هذه الأكاذيب والشائعات التي تروجها جماعات موتورة وصفحات ومواقع مشبوهة .


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