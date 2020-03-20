ضبط نصف طن أسماك مجمدة و888 كيلو آيس كريم في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط 500 كيلو أسماك مجمدة "ماكريل" بمدينة دسوق غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حرز رجال المباحث الكمية المضبوطة، وجرى تحرير المحضر رقم 3934 جنح مركز دسوق، لسنة 2020م، وأخطرت النيابة للتحقيق.

يأتي هذا في إطار الحملات التموينية الموسعة التي يقوم بها رجال مباحث التموين لمحاربة احتكار السلع وضبط السلع الغذائية الفاسدة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.





كما ضبطت مباحث التموين بكفر الشيخ، 115 عبوة كبيرة من الأيس كريم بإجمالي وزن 888 كيلو جرام بمصنع آيس كريم غير مرخص بمركز دسوق.





وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام "ع.ف" 38 سنة، صاحب مصنع غير مرخص، بحيازته 115 عبوة آيس كريم، مجهولة المصدر، ودون بيانات دالة على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وحرر رجال المباحث المحضر رقم 152 لسنة 2020م، جنح أمن دولة طوارئ، مركز دسوق، وأخطرت النيابة للتحقيق.